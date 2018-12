Reddit this

Das Drama um Sunny spitzt sich zu! In der Jubiläumsfolge kurz vor Silvester müssen GZSZ-Fans um die beliebte Serien-Figur bangen!

Stirbt Sunny etwa den Serientod?

GZSZ-Fans können sich auf einiges gefasst machen: Kurz nach Weihnachten wartet die -Soap mit der zweiten großen Jubiläumsfolge in diesem Jahr auf.

Wie der Sender bereits verriet, können sich Fans auf eine spannende 6666. Folge " " gefasst machen:

"Liebe, Drama und der Kampf ums Überleben an Silvester. Ein Feuerwerk an Gefühlen in der spannendsten und letzten Folge unserer Daily im Jahr 2018", teaserte RTL vielsagend.

GZSZ-Jubiläumsfolge: Stirbt Sunny den Serientod?

Achtung, Spoiler!

Wie der Sender jetzt verrät, hängt das Leben der von gespielten Serien-Figur am seidenen Faden: Nachdem Sunny ihre Bachelorarbeit nicht bestanden hat, muss sie sich auf die Nachprüfung vorbereiten; weil sie es nicht schafft, sich zu konzentrieren, bekommt sie von einer Kommilitonin schließlich Amphetamine angeboten.

Als Sunny in der Silvesternacht den Stress für einige Stunden vergessen will, greift sie zu den Drogen - mit verheerenden Auswirkungen:

"Doch was als angenehmer Rausch beginnt, bringt sie in Lebensgefahr", heißt es in der Vorschau von RTL.

Wie es mit der beliebten Serien-Figur weitergeht, können Fans in der gro0en Jubiläumsfolge am 28.12. auf RTL verfolgen...