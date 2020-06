GZSZ-Jule: Luise von Finckh steigt aus!

Ihre Rlle Jule verlässt den Kiez und flüchtet nach Heidelberg. "Nach dem ganzen Hin und Her mit Tuner musste Jule einfach einen Schlussstrich ziehen, um sich von ihm und der ganzen Sache zu distanzieren. Da sie den Ausbildungsplatz in Heidelberg eh hatte, war das nun doch ein guter Moment, um die Stadt zu verlassen", so Luise gegenüber RTL.

Doch ein Comeback ist offenbar nicht ausgeschlossen! Denn Luise selbst schreibt bei Facebook: "Vorhin wurde die vorerst letzte Folge mit mir ausgestrahlt..." Vielleicht sehen wir sie ja irgendwann wieder...