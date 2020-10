GZSZ-Katrin: Eine neue Liebe steht vor der Tür

Nichts hat Katrin (Ulrike Frank) bei GZSZ so aus der Bahn geworfen wie der dramatische Tod ihres Freund Tills. Lange war an eine neue Liebe nicht zu denken. Dafür floh sich Katrin in den Alkohol, musste sogar mehrfach in den Entzug. Doch nun scheint ihr Glück endlich zurückzukehren...

Nachdem Alex' Unfalltod sie vorübergehend wieder weit zurückwarf in der Bewältigung ihrer Trauer, gewinnt Katrin Flemming nun langsam ihre Lebensfreude zurück. Und eine unverhoffte Begegnung könnte ihr Leben nun völlig verändern...

Wer wird Katrin Flemmings neuer Freund?

Grund ist der heiße Neuzugang Tobias (Jan Kittmann). Auf Ninas Drängen hin erklärt sich Katrin schließlich bereit, den attraktiven Bauleiter einzustellen. Der Anfang ihrer Zusammenarbeit gestaltet sich jedoch holprig - doch ein verhängnisvolles Missverständnis ändert alles... Wird es tatsächlich funken zwischen Katrin Flemming und Tobias?