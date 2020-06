GZSZ: Katrin Flemming in Lebensgefahr nach Schlaganfall

Der Stresspegel erreichte noch mal ein neues Level, als Katrin Flemming herausfand, dass ihre indischen Geschäftspartner ein Plagiat ihrer Zeitschrift in Indien herausgeben. Wiederholt bekommt sie Panikattacken und gönnt sich trotzdem keine Ruhe. Hinzu kommt der private Stress mit ihrer Tochter Jasmin und ihrem Ex Jo Gerner - bis ihr Körper endgültig streikt. Katrin Flemming bricht in der Redaktion zusammen. Die Diagnose ist ein Schock: Sie hat einen Schlaganfall erlitten!

Die ganze Folge gibt's am 23. September.

"Gute Zeiten, schlechte Zeiten" immer montags bis freitags um 19.40 Uhr bei RTL.