"GZSZ"-Katrin: Knall im neuen Jahr! So heftig wird ihr Comeback

Im Januar wird Ulrike alias Katrin wieder bei "GZSZ" zu sehen sein. Kurz nach ihrer Rückkehr liefern sie und Laura (Chryssanthi Kavazi, 34) sich einen knallharten Konkurrenzkampf. Laura möchte ein Fashionevent für die Designerin Greta Haas organisieren, doch die Rechnung hat sie ohne Katrin gemacht. Sie will in der Eventbranche voll durchstarten und die Modeschöpferin von sich überzeugen. Wer schnappt sich den Auftrag? Und wer guckt in die Röhre?