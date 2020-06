GZSZ: Kehrt Jessica Ginkel nun zu GZSZ zurück?

Klingt ganz so, als hätte die GZSZ-Zuschauer Jessica Ginkel auch sieben Jahre nach ihrem Ausstieg noch immer in ihr Herz geschlossen. Wäre es da nicht eine gute Idee, die hübsche Blondine einfach zurückzuholen? Möglich wäre das schließlich: Ihre Rolle Caro wanderte damals zusammen mit Tim (Oliver Bender) nach Kanada aus, wo sie Johns (Felix von Jascheroffs) Baby zur Welt brachte. Eine Rückkehr nach Berlin sollte also nicht allzu kompliziert sein.

Aber was sagt RTL dazu? "Nichts ist in der Serienwelt und bei GZSZ ausgeschlossen, allerdings gibt es derzeit keinerlei Planungen in der Hinsicht - schließlich hat Jessica Ginkel ihren festen Sendeplatz: Donnerstags nach GZSZ und ihrem Daniel bei 'Der Lehrer' um 20.15 Uhr bei RTL", so ein RTL-Sprecher gegenüber inTouch Online.

Ein Dementi klingt definitiv anders...