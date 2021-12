GZSZ: Knast-Drama um Jo Gerner

Da stehen absolut keine Zeiten für Jo Gerner an! Doch wie geht es mit ihm weiter? "Er fürchtet, dass sich ein alter Bekannter an ihm rächen will und sich nur aus diesem Grund in Gerners Haftanstalt verlegen ließ. Um sich zu schützen, engagiert Gerner einen Häftling, der ihm als Bodyguard zur Seite steht. Dennoch kommt es zu einem schwerwiegenden Vorfall", verriet Wolfgang Bahro. Beim Abschied von Yvonne kommen selbst Jo Gerner die Tränen... Wie es weitergeht, zeigt RTL täglich um 19:40 Uhr bei GZSZ.

