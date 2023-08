"GZSZ"-Laura: Schwere Vorwürfe! Hat sie alles erfunden?

Zurück in Berlin kann Laura leider nicht durchatmen. Auftragskillerin Zoe (Lara Dandelion Seibert) wurde darauf angesetzt, sie und ihren Freund John (Felix von Jascheroff) umzubringen. Laura reicht's! Sie will nicht mehr in Angst leben und beschließt, die Polizei aufzusuchen. Eine Kollegin von Sascha (Daniel Noah) soll sich ihre Geschichte anhören. Doch Polizistin Diana Graf (Anika Lehmann) traut ihren Ohren kaum und glaubt, dass sich Laura alles nur ausgedacht hat. "Das alles wird mir erzählt von einem identifizierten Todesopfer, was quicklebendig vor mir sitzt?", stichelt die Beamtin. Doch Laura stellt klar: "Ich habe mir das alles nicht ausgedacht!" Dianas Meinung kann sie dadurch nicht ändern. Es fehlen einfach die Indizien, die die Geschichte bewiesen. "Das ist vor allem ein handfestes Abenteuer", findet sie. Auf die Überstützung der Polizei kann Laura also vorerst nicht zählen.