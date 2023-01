GZSZ-Leon packt aus: So viel verdient man wirklich bei der Daily Soap

Im Interview "Ein Promi ein Joker" nimmt RTL-Reporter David Modjarad den GZSZ-Star jetzt ordentlich ins Kreuzverhör - und schreckt dabei auch vor diskreten Fragen nicht zurück. "Was verdient man eigentlich bei GZSZ?", lautet seine Frage an den Schauspieler. Tatsächlich antwortet Daniel darauf, wenn auch nur mit einem Augenzwinkern: "Das ist, glaube ich, sehr breit gefächert... Also Wolfgang Bahro, was verdient der? Der wird schon so auf 'ne Million im Monat kommen.", lacht er.

Bei GZSZ zu sehen sein wird Daniel Fehlow als Leon Moreno erstmals wieder ab dem 18. Januar 2023 um 19:40 Uhr auf RTL! Wer seine Rückkehr schon jetzt nicht abwarten kann, kann die neuen Folgen eine Woche vor TV-Ausstrahlung bereits auf RTL+ anschauen.

Nicht alle GZSZ-Schauspieler wollten vor die Kamera. Seht im Video die geheimen Berufswünsche der Stars.