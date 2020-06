GZSZ-Liebe: So romantisch wird das Wiedersehen von Lilly und Amar!

Aus der kurzen Sequenz in dem Clip geht bereits hervor, dass sich Lilly (Iris Mareike Stehen) und Amar (Thando Walbaum) in der Silvesternacht begegnen. Der junge Flüchtling hat es ohne seine Liebste nicht mehr ausgehalten und das Risiko in Kauf genommen, wieder nach Berlin zu kommen. Lilly traut ihren Augen kaum, als sie ihren Freund plötzlich in der feiernden Menge erspäht. Die Verliebten fallen sich in die Arme und küssen sich leidenschaftlich. Doch leider ist es nicht gesagt, dass es ein dauerhaftes Happy End für das Paar geben wird. Amar ist immer noch nicht sicher in der Hauptstadt und möglicherweise muss er erneut die Flucht ergreifen. Diese Liebesgeschichte könnte dem Publikum durchaus noch einige Tränen in die Augen treiben. "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", montags bis freitags um 19:40 Uhr auf RTL.