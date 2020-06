GZSZ-Liebescomeback: Neue Chance für Maren und Alex?

Bis Alex es leider versaut hat und seine Beziehung für eine Affäre aufs Spiel gesetzt hat. Kein Wunder, dass Maren mit dem untreuen Herzensbrecher abgeschlossen hat und sich keine gemeinsame Zukunft mehr mit ihm vorstellen kann. Oder vielleicht doch?

In erster Linie bringt Alex seine Ex auf die Palme. Während Maren alles versucht, um sich wieder mit Tochter Lilly gutzustellen, ist es ausgerechnet Alex, der bei den Kids als Freund und Helfer in der Not sämtliche Probleme angeht. Maren platzt fast vor Wut und lässt ihren Frust ungezügelt an Alex aus. Allerdings tut ihr das später leid und reumütig steht sie vor seiner Tür, um sich zu entschuldigen. Alex nutzt natürlich die Gunst der Stunde und bittet seine Ex herein. Ein Abend mit Cognac und viel Gelächter bringt sie einander wieder näher und zum Abschied gibt sich Maren versöhnlich: „Wir können den Abend ja mal bei Gelegenheit wiederholen.“ Ob sich da wieder etwas anbahnt, oder sie einfach nur endlich Frieden miteinander schließen, wird die Zeit zeigen. "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", montags bis freitags um 19:40 Uhr auf RTL.