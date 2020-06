GZSZ-Liebescomeback: Werden Ayla und Philip wieder ein Paar?

Eine Flirt-App soll Abhilfe schaffen.

Und siehe da, kaum angemeldet, knüpft Ayla direkt den ersten Kontakt. Was sie nicht ahnt ist, dass Mesut (Mustafa Alin) ihr Flirtpartner ist. Aber kann Mesut wirklich der Richtige für die romantische Ayla sein?

Darüber hat sich Schauspielerin Menz im Video auf rtl.de auch ein paar Gedanken gemacht. Sie glaubt, dass Ayla einen sehr liebevollen und sanften Mann an ihrer Seite braucht. So wie Philip (Jörn Schlönvoigt). Die Tatsache, dass Aylas Ex ein Stalker ist, macht ihn allerdings ziemlich unattraktiv. Dann fällt Nadine noch Tayfun (Tayfun Baydar) ein. Allerdings hat der die arme Ayla bereits zweimal wegen anderen Frauen sitzen gelassen. Sollte Ayla sich doch auf das Abenteuer Mesut einlassen? Oder ihrem Ex-Mann Philip einfach noch eine Chance geben, auch wenn der ihr keine Kinder schenken kann? Das wäre zumindest ein sensationelles Liebescomeback….