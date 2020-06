GZSZ: Lilly & Amar fallen Brandanschlag zum Opfer

View this post on Instagram

Thando Walbaum wünscht euch einen fantastischen Sonntag ❤️ Er wird übrigens ab #januar endlich wieder bei #gzsz zu sehen sein 😊 wir freuen uns jetzt schon riesig, wenn Amar wieder dabei ist 😍 und ihr? #intouch #gutezeitenschlechtezeiten #intouchonline #sunday #serie #happysunday #dailysoap #tv #gzsztime #gzszgucken #thandowalbaum