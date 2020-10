GZSZ: Lillys und Nihats One-Night-Stand hat böse Konsequenzen

Zwischen Lilly (Iris Mareike Steen) und Nihat (Timur Ülker) knistert es bei GZSZ gewaltig. Prompt landen die beiden - schon wieder - miteinander im Bett. Doch ihre heiße Nacht bleibt nicht ohne Folgen...

"Nihat ist viel unterwegs in der Frauenwelt. Und manchmal passiert es, dass man sich da was einfängt und es weitergibt an die arme Lilly", verrät Iris Mareike Steen nun im "GZSZ-Podast" bei Audio Now. Das Ende vom Lied: Jetzt haben beide Chlamydien.

Timur Ülker betont hingegen, Nihat habe nur einen Rückfall gehabt. Außerdem sei gar nicht sicher, dass sie die Krankheit von ihm habe. "Es kann natürlich sein, dass es der andere der zwei Männer, mit denen Lilly was hatte, übertragen hat", versucht der Schauspieler, den Ruf seiner Serienrolle zu retten.

Lilly und Nihat geraten in Streit

Doch das Ergebnis bleibt das gleiche: Lilly fordert Nihat bei GZSZ auf, seine Sexpartnerinnen der letzten zwei Wochen zu kontaktieren. Lilly selbst versucht, Nick, den anderen Mann, mit dem sie ihm Bett war, über ihre Geschlechtskrankheit zu informieren, doch das gestaltet sich als problematisch. "Nick hat sie blockiert bei diesem Portal wegen eines Missverständnisses. Deshalb kann sie ihn nicht erreichen." Kurzerhand richtet sich Toni deshalb einen Account bei dem Flirt-Portal ein, um Nick zu kontaktieren.