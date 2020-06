GZSZ: Maike von Bremen und Arne Stephan sind wieder vereint

Immerhin haben die beiden ja auch einiges zusammen durchgemacht - zumindest in der RTL-Soap: Marcs böser Zwilling Victor machte ihnen das Leben zur Hölle, Sandra geriet in die Fänge der Sekte Conception, Marc litt vermeintlich unter Schizophrenie usw. Leicht hat es dieses Serien-Paar wirklich nicht gehabt. Als die beiden endlich alle Hindernisse aus dem Weg geräumt hatten, verließen sie im Sommer 2008 Berlin in einem Boot.

Aber wer weiß - vielleicht kommen die beiden ja eines Tages doch noch zurück in die Soap geschnippert...