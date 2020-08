GZSZ-Maren: Schock-Szenen! Stirbt nun auch sie den Serientod?

Die Töchter machen sich große Sorgen, dass sich Maren in ihrer Trauer etwas antun könnte. Tanja entschließt sich, länger in Berlin zu bleiben, um ihrer Mutter beizustehen. Schließlich scheint sie die einzige zu sein, die zu ihr durchdringen kann. Doch dann bahnt sich unverhofft doch ihre Rückreise an. Wird Maren ohne die Unterstützung von Tochter Tanja komplett den Halt verlieren? Das zeigt sich in den nächsten Wochen bei GZSZ.