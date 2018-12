GZSZ: Mega-Zoff zwischen Chris und Felix!

Reddit this

Eskaliert die Situation zwischen den „GZSZ“-Brüdern? Als Chris erfährt, was Felix mit seiner Rettung zu tun hat, kommt es zum heftigen Streit...

Hinter Chris (Erik Stehfest) liegt eine harte Zeit. Während seines Aufenthalts in Brasilien hat er sich mit einer schlimmen Tropenkrankheit infiziert. Sein Leben stand auf der Kippe. Ohne ein bestimmtes Medikament hätte er nicht überlebt. Lilly ( ) versuchte alles, um das Leben ihres besten Freundes zu retten. Doch plötzlich bekam sie unerwartete Unterstützung von Felix (Thaddäus Meilinger). Er bestach "Helplet Pharmaceutical", um die Medizin für seinen todkranken Bruder zu bekommen.

Chris macht Felix schwere Vorwürfe

Doch von Dankbarkeit fehlt bei Chris jede Spur! Nachdem sich Laura (Chryssanthi Kavazi) verplappert hat, stellt er seinen Bruder zur Rede. "Und wie bist du an das Zeug gekommen? Erpressung oder Bestechung? Du hast diesem Schweineladen 4 Millionen in den Rachen geschoben. Und wofür?", wirft er ihm vor. "Für dein beschissenes Leben du Arschloch!", schreit Felix zurück. "Toll, dass ich eine Familie habe, die eine fucking Bank hat. Scheiße, dass es dem Rest der Welt nicht so gut geht", giftet Chris. Plötzlich platzt Felix der Kragen: "Mein Bruder lag im Sterben. Entschuldige bitte, dass mir der Rest der Welt mal für einen Moment egal war!"

Ob sich die beiden Streithähne wieder vertragen werden?