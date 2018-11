GZSZ: Messer-Angriff! Wird Felix ermordet?

Reddit this

Die Rache von Felix und Laura ist perfekt. Sie haben die Firma von Jo übernommen und sind außerdem die Besitzer des Townhouses. Gerner muss seine Koffer packen und gehen...

GZSZ: Zusammenbruch! Wie krank ist Chris wirklich?

Jo Gerner will Rache...

Gerner ist nur auf den Deal von Felix eingegangen, um seine Enkelin Sunny zu schützen. Damit die nicht wegen Fahrerflucht im landet...

Aber so einfach will sich Gerner aber nicht geschlagen geben. Er will Rache. Doch wie weit wird er gehen? Als er und Sunny seine letzten Sachen abholen, eskaliert die Situation...

GZSZ: Wird Jo Gerner zum Mörder?

Felix provoziert den Anwalt bis aufs Blut. Als er sogar seine Tochter Johanna erwähnt, greift Jo schließlich zum Messer! Sticht er wirklich auf seinen Erzfeind ein? Oder kann er sich am Ende noch beherrschen?

Die Antwort gibt es bei GZSZ. Mo - Fr, 19.40 Uhr,