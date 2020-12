GZSZ-Mesut: Mega Aufregung um Schauspieler Mustafa Alin

Mustafa Alin sorgt mit wirren Videos in den sozialen Netzwerken für Furore. Er leugnet die Corona-Pandemie, will vermeintliche Lügen aufdecken. Und es wird noch krasser: Der 43-Jährige hat sich sogar in ein Krankenhaus in Hannover geschlichen, um zu zeigen, dass diese gar nicht so überfüllt sind, wie es heißt.

"Stiller geht's wohl kaum in den Krankenhäusern. Von Pandemie keine Spur", so der Schauspieler. Er behauptete auf jeder Station gewesen zu sein, doch da sei nichts! Von dem Besuchsverbot und anderen Maßnahmen, erwähnt er aber nichts...