GZSZ-Mobbing: Selma wird öffentlich ausgelacht, weil sie noch Jungfrau ist!

Gekränkt will Selma sich im Vereinsheim verkriechen. Doch dort erwartet sie bereits der Mobbing-Mob: „Jonas' 'Döner' war wohl einfach zu groß, um ihn in den Mund zu kriegen.“ Verzweifelt versucht Selma die Situation zu entschärfen: „Da ist nichts und selbst wenn, dann mache ich nicht gleich sowas!“ Leider macht sie es damit nur noch schlimmer: „Du sparst dich auf oder was? Die ist noch Jungfrau!“ Wird sich Jonas doch noch an ihre Seite stellen und sie vor den mobbenden Mitschülern verteidigen? "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", montags bis freitags um 19:40 Uhr auf RTL.