GZSZ-Mord: Legt Maren aus Versehen ein Geständnis ab?

Auch wenn sie versucht, wieder Normalität in ihren Alltag einkehren zu lassen kann sie sich nur schwer beruhigen. Als nun auch noch Frederics Schwester nach Berlin kommt, um ihren Bruder zu suchen, wird Maren regelrecht in die Ecke gedrängt. Jana (Julia Bähre) will einfach nicht locker lassen und bedrängt Jasmin, Katrin und Maren immer wieder und wieder. Sie glaubt die Geschichte nicht, Frederic (Dieter Bach) sei bei einem Tauchunfall in Australien ums Leben gekommen.

Sie lässt sich von Maren nicht abwimmeln und die verliert langsam aber sicher die Nerven. Jana entgeht nichts und nach einer unbedachten Äußerung von Maren bohrt sie weiter: „Was soll das heißen, Sie haben das nicht gewollt? Was haben Sie mit Frederics Tod zu tun?“ Maren wird bewusst, dass sie soeben beinahe aus Versehen ein Geständnis abgelegt hat und versucht sich mit dem Inzest rauszureden: „Ich war so geschockt als ich das erfahren habe, dass ich mir gewünscht habe, dass er dafür büßt.“ Doch Jana wird weiter nachbohren. Sie ist sich nämlich sicher, dass ihr Bruder noch am Leben ist. "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" werktags um 19.40 Uhr bei RTL.