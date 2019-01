Reddit this

Während die völlig verzweifelte Jasmin ihren Kummer im Alkohol ertränkt nachdem sie erfahren hat, dass Frederic ihr Vater ist, hat ihre Mutter Katrin ganz andere Sorgen. Die steht nämlich mit Maren und Anni vor dem leblosen Körper des Vaters ihrer Tochter. Maren hat den Mediziner niedergeschlagen, offenkundig war der Schlag kräftiger als geplant. Frederic ist tot.

Nun bricht natürlich Panik bei den Damen aus. Sie haben Dr. Riefflin ermordet, sie werden dafür ins kommen. Gerade Katrin steht der kalte Schweiß auf der Stirn, wenn sie daran denkt. Sie müssen den Mord vertuschen. Doch was sollen sie tun? Wird das mörderische Trio die Leiche etwa bei Nacht und Nebel mitten in Berlin verscharren? Damit kratzt RTL definitiv erneut an einer moralischen Grenze... "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", montags bis freitags um 19:40 Uhr auf RTL.