GZSZ-Mord: Wird Frederic von Katrin, Maren und Anni getötet?

Im Mittelpunkt steht weiterhin der GZSZ-Inzest-Skandal, der einen neuen, dramatischen und auch absurden Höhepunkt erreicht. Frederic weiß zwar mittlerweile, dass er der Vater von Jasmin ist, kann aber trotzdem nicht die Finger von seiner Tochter lassen. Könnte das der Auslöser für einen Mord an dem Arzt sein?

Katrin ist völlig verzweifelt und will auf gar keinen Fall, dass ihre Tochter die Wahrheit erfährt. Sie will Jasmin schützen und hofft, dass Frederic einfach verschwindet. Nun gibt es in dem aktuellen Vorschauclip einige Hinweise darauf, dass Katrin das Problem Frederic mit der Hilfe von Anni und Maren aus der Welt schafft. Der Clip zeigt alle drei Frauen in purer Verzweiflung, schon im ersten Bild stehen Anni und Maren vor einer Baugrube, in einer Szene stehen Maren, Katrin und Anni gemeinsam vor einer Baustelle. Eine völlig fertige Maren gesteht Alexander: „Ich hab was Schreckliches getan!“ Haben die drei Frauen Dr. Frederic Riefflin etwa getötet? "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", montags bis freitags um 19:40 Uhr auf RTL.