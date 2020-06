GZSZ: Muss Rona Özkan die Serie jetzt wieder verlassen?

Zunächst darf Selma deshalb nur zur Probe einziehen. Die Unsicherheit darüber, ob sie wirklich in Berlin bleiben darf, lastet allerdings schwer auf der 15-Jährigen. Das entgeht auch Ayla nicht. "Es tut mir leid. Es ist nicht fair von mir dich da so in der Luft hängen zu lassen", entschuldigt sie sich bei ihrer kleinen Cousine. Doch Tuner gegenüber gesteht sie, warum sie wirklich so besorgt um Selma ist. "Ich habe einfach die ganze Zeit diese Horrorvorstellung, dass sie sich verliebt und schwanger wird", erklärt sie.

Doch eine endgültige Entscheidung hat sie immer noch nicht getroffen. Für Selma heißt das, dass sie weiterhin im Unklaren über ihre Zukunft bleibt. Wie es für sie weitergeht, zeigt sich heute Abend ab 19.40 Uhr bei GZSZ.