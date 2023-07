GZSZ: Nachwuchs-Hammer in der Daily-Soap

Im Interview mit "Bild" verrät die Schauspielerin: "Meine Tochter möchte unbedingt bei GZSZ mitspielen. Sie ist auch schon in einer Theater-AG. Aber es gibt ja auch einige Auflagen fürs Fernsehen, da zum Beispiel die Schule, der Kinderarzt und das Jugendamt das okay geben muss. Das ist mit ein bisschen Aufwand verbunden."

Aufhalten kann man die Kleine aber nicht und so ließ sich ihre Mutter überreden! "Aber wir wollen das bald angehen. Ich wollte auch nicht, dass Martha vor 10 irgendwo mitspielt. Aber sie will unbedingt vor die Kamera. Dann habe ich gesagt, dass sie ab 10 Jahren spielen darf." Lange muss sie also nicht mehr warten. Denn schon im Dezember diesen Jahres feiert sie ihren 10. Geburtstag. Dann wird ihr großer Wunsch endlich wahr! Das Set kennt Martha ohnehin schon. Die Maren-Darstellerin stand bereits 12 Wochen nach der Geburt ihrer Tochter wieder bei GZSZ vor der Kamera. "Meine Tochter hatte immer gerne die Schuhe meiner Kollegin an, ist schon als Kleinkind den Gang in der Garderobe rauf und runter gestöckelt. Sie fühlt sich am Set wie Zuhause", lacht Eva.