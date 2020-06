GZSZ-Nele: Ramona Dempsey ist jetzt Torten-Bäckerin

Ramona Dempsey, die Nele Lehmann-Darstellerin aus "Gute Zeiten Schlechte Zeiten" hat länger nichts Konkretes von sich hören lassen und die Fans sind schon ganz gespannt auf Neuigkeiten von ihr - doch jetzt hat das Warten ein Ende!

Nachdem für die Schauspielerin im Juni 2015 die letzte Klappe am "GZSZ"-Set gefallen ist, verabschiedet sie sich mit den Worten: "Ich bin sehr dankbar für diese Erfahrungen, denn in dieser Zeit habe ich unglaublich viel gelernt und mich schauspielerisch weiterentwickelt. Nun blicke ich freudig gespannt auf die Zukunft. Es ist an der Zeit, mich neuen Herausforderungen zu stellen und andere Rollen wie Projekte zu verwirklichen. Für mich ist jetzt der richtige Augenblick für Veränderung und Weiterentwicklung." Und schon da deutet Ramona ihr neues Projekt an.

Und nun ist es soweit: Ramona verrät in einer aktuellen Pressemitteilung endlich, was es mit ihrem Geheim-Projekt auf sich hat: "Ich bin leidenschaftliche Bäckerin, und eröffne 2016 das welterste DIY Torten-Atelier für Groß und Klein in Berlin, in der jeder die `Königin der Patisserie` nach eigenem Geschmack und nach Herzenslust & Laune so zusammenstellt ( Unser Baukastensystem) und kreativ verziert & designt, wie es ihm gefällt." Das heißt in Kurzform: Sie wird Torten-Bäckerin, eröffnet ihr eigenes Atelier "Torten-Zirkus" und jeder kann in ihren Laden kommen und seine eigene Torte backen, verziehen und mitnehmen.