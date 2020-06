GZSZ Neuzugang: Julia Bähre kommt als Tante von Jasmin

Ab dem 22.2.2016 sehen wir Julia Bähre in der Rolle der Jana Schulze. Ihr Name alleine verrät es noch nicht, aber ihr Verwandtschaftsverhältnis sorgt wieder für eine Menge Drama:

Sie ist die Schwester von Dr. Frederic Riefflin (Dieter Bach) und somit auch die Tante von Jasmin Flemming (Janina Uhse).

"Jana ist Filialleiterin einer Bank in Duisburg und hat nun schon seit Wochen nichts mehr von ihrem Bruder gehört. Also macht sie sich auf nach Berlin, um zu schauen, was los ist. Dabei wirbelt sie ganz schön Staub auf. Erster Anlaufpunkt für Jana ist natürlich Jasmin Flemming und ihre Mutter Katrin. Irgendetwas müssen die beiden doch wissen!", erklärt Julia Bähre gegenüber RTL ihre Rolle.

Nach dem Inzestdrama um Jasmin und Frederic, dürfte Jana Schulze noch für einiges an Zündstoff in dieser Konstellation sorgen.

Einige Zuschauer werden Julia Bähre möglicherweise wiedererkennen. Sie gehörte zum Stammcast in Mirja Boes' Comedy "Ich bin Boes".