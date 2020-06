GZSZ-Neuzugang: Luise Schubert verdreht Tuner als Lotta den Kopf!

Der Serien-Dauersingle hat direkt im neuen Jahr eine romantische Begegnung mit Steuergehilfin Lotta Will. Lotta und Tuner begegnen sich im Vereinsheim, es sprühen direkt die Funken.

Neuzugang Luise Schubert verrät schon ein bisschen: „Ab Januar bin ich als Lotta Will bei GZSZ zu sehen. Sie arbeitet als Steuergehilfin in Berlin. Hauptsächlich hat Lotta mit Max ‚Tuner‘ Krüger zu tun. Naja, so sachlich sollte man es nicht ausdrücken. Da geht was! Und seinetwegen kreuzt Lotta wieder im Vereinsheim auf. Automatisch trifft sie also auch auf Tuner´s Freunde.“