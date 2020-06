GZSZ-Neuzugang Tommy Schlesser bleibt nur für eine kurze Affäre!

Nach einer kurzen Affäre mit Maren ist also schon weder Schluss? Tommy Schlesser wird zwar nur in drei Folgen mitspielen, könnte sich aber auch mehr vorstellen: „Ich war total begeistert, als ich den Anruf von meiner Agentin bekam. Ich hatte schon immer ein Auge auf eine Rolle in einer deutschen Daily, und speziell bei GZSZ, weil es die erfolgreichste und die erste tägliche Serie Deutschlands ist. Es ist sozusagen das Original. Deswegen ist es ganz besonders für mich, mit dabei zu sein. Auf jeden Fall kann ich mir vorstellen, nach Berlin zu ziehen, um dort weiter für GZSZ zu drehen! Ich würde dann am liebsten in Potsdam wohnen, weil ich dann morgens nicht so weit zum Studio hätte. Außerdem ist Potsdam, meiner Meinung nach, richtig gemütlich und schön zum Leben. Natürlich würde ich aber oft meine Familie und Freunde in Luxemburg besuchen.“ Vielleicht gibt es ja doch noch ein längerfristiges Wiedersehen mit der sexy Haushaltshilfe Eike…