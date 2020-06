GZSZ: Peinliche Penis-Panne bei Janina Uhse und Tim Williams

Kein Wunder also, dass es zwischen den beiden regelmäßig zu hitzigen Streitszenen kommt. Im Eifer des Gefechts zeigte Schauspieler Tim Williams dabei jetzt ein bisschen mehr als ihm lieb war...

Gerade erst wurde eine Szene gedreht, in der sie ihn inflagranti mit einer anderen im Bettt erwischt - und dabei kam es zu einem peinlichen Zwischenfall.

Im Interview schilderten die beiden GZSZ-Darstellerin die Situation. "Es gibt da dann diesen Moment, wo Kurt aus dem Bett rausspringt und Jasmin hinterherläuft. Und was macht Tim? Er läuft und schreit: 'Janina!' Ich war so irritiert - warum nennt er mich Janina? Ich bin doch Jasmin gerade! In dem Moment fällt ihm die Socke runter und er steht blank da", lacht Janina Uhse. "Ich habe voll angefangen zu lachen, aber das war jetzt nicht auf seine Packung bezogen. Das war einfach, weil ich nicht wusste, wie ich mit der Situation umgehen sollte."

Tim Williams nimmt's gelassen. "Das war ein Unfall, das war spektakulär, oder?"

Und es war offenkundig nicht der einzige Fauxpas in dieser Szene. "Ich musste ja so auf ihn eintreten, und ich war so in meinem Film", erklärt Janina. Tim ergänzt: "Irgendwo hat sie mich mit dem Knie oder Fuß oder Ellenbogen an einer wichtigen Stelle getroffen."

Diesen Dreh werden beide wohl so schnell nicht vergessen...

"Gute Zeiten, schlechte Zeiten" immer montags bis freitags um 19.40 Uhr bei RTL.