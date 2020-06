GZSZ: Pia und Anni haben Sex!

In der nächsten Woche wird es in Liebesangelegenheit ganz schön turbulent bei GZSZ. Pia erwischt ihre Flamme John nämlich dabei, wie er mit der schönen Spanierin Elena auf einer Party knutscht. Total frustriert spült sie ihre Enttäuschung mit Alkohol herunter - und begeht prompt eine Dummheit, die sie später bereut: Sie landet mit Anni im Bett.

Nach der heißen Nacht klagt Pia ihrer Freundin Jasmin (Janina Uhse) ihr Leid. "Bisschen viel getrunken", erklärte sie in der WG-Küche. "Ich bin abgestürzt, und dann bin ich mit ihr im Bett gelandet. Ich war so fertig wegen John. Ja, ich weiß, das ist kein Grund, aber es ist eben einfach so passiert."

Kein Wunder, dass sie Jasmin mit diesem Geständnis total überrascht. Allerdings ahnt sie da noch nicht, dass John sie beim Sex mit Anni gesehen hat. Ob er ihr diesen Ausrutscher verzeihen kann?

GZSZ lauft montags bis freitags um 19.40 Uhr auf RTL.