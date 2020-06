GZSZ-Reunion: "Senta" und "Lenny" gemeinsam in Waschmittelwerbung

Bei GZSZ lernten sich Hanne Wolharn und Alexander Becht allerdings nicht kennen - er stieg erst ein halbes Jahr nach ihrem Serientod als Sohn von Alexander und Iris Cöster ein. Nach einem Kiosküberfall musste er eine Haftsstrafe antreten, danach zog er mit seinem Freund Carsten nach Rosenheim.

In der TV-Werbung spielen die beiden Ex-Soap-Stars Mutter und Sohn. Im wahren Leben sind beide immer noch als Schauspieler aktiv - wenn auch in unterschiedlichen Bereichen. Während sie vor allem als Schauspiel-Coach und am Theater arbeitet, ist er nach wie vor regelmäßig im TV zu sehen. Zuletzt von 2013 bis 2014 in der ARD-Telenovela "Rote Rosen".