GZSZ: Wiederholungen jetzt kostenlos bei "TV now"

Denn: Bei "TV now" werden die letzten fünf Folgen ab jetzt immer kostenlos angeboten. Bisher konnte man die neueste Folge nur 24 Stunden lang gratis sehen, danach waren pro Episode 99 Cent fällig.

Ab sofort besteht also die Möglichkeit, sich am Samstag seinen ganz eigenen RTL-Marathon zu machen. Denn die Folgen von Montag bis Freitag sind von nun an auch am Wochenende alle noch für lau über "TV now" abzurufen.