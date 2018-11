GZSZ: Ausstiegs-Schock

Reddit this

Lea Marlen Woitack war in der Rolle der Sophie Lindh zu sehen – damit ist jetzt aber Schluss! Die Schauspielerin will sich künftig anderen Projekten widmen.

Nach 5 Jahren geht Lea Marlen Woitack bei GZSZ

„Meine Zeit in der Serie geht zu Ende. Es waren intensive Jahre, in denen ich unglaublich viel gelernt und ganz besondere Menschen kennengelernt habe. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich verabschiede mich mit einem lachenden und einem weinenden Auge von meiner Rolle Sophie Lindh, dem ganzen Team und freue mich nun auf die spannende Zeit, die vor mir liegt“, sagt Lea Marlen Woitack gegenüber .

Foto: MG RTL D / Sebastian Geyer

Im März 2014 war sie erstmals bei GZSZ zu sehen. Auch bei der Produktionsfirma zeigt man sich traurig über den Ausstieg. „Mit Lea Marlen Woitack verlieren wir eine geschätzte Kollegin, die uns in den letzten Jahren mit ihren Geschichten in ihrer Rolle Sophie auf ihre emotionale Achterbahn mitnahm. Wir konnten mit ihr lachen und weinen. Sie dabei begleiten, eine Familie zu gewinnen und ein Kind zu verlieren. Die ganzen geschichtlichen Höhepunkte werden uns lange in Erinnerung bleiben und auch der großartige Einsatz mit dem Lea die Stories mit Leben füllte. Wir wünschen ihr für die zukünftigen Projekte alles erdenklich Gute und viel Erfolg. Wer weiß, man soll ja nie Lebewohl sagen, sondern immer auf Wiedersehen“, sagt UFA-Producer Damian Lott. Die letzte Folge mit ihr läuft im Frühjahr 2019 bei RTL.