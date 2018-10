GZSZ: Schock-Diagnose für Nicole!

Reddit this

Was für ein Schock! Nicole (Manuela Wisbeck) ist am Boden zerstört. Sie muss eine schlimme Diagnose verkraften...

Diese Nachricht zieht ihr den Boden unter den Füßen weg: Bei Nicole wird Prädiabetes diagnostiziert. Jetzt muss sie strenge Diät halten.

Thomas Drechsel: Serientod für GZSZ-Tuner!

Nicole vertraut sich Leon an

So traurig die gute Freundin von Leon auch ist, sie vertraut sich ihrem Chef an. Auch wenn es ihr gar nicht leicht fällt. Und es gibt ein noch größeres Problem. Für Nicole ist es unglaublich schwierig auf das leckere Essen im Mauerwerk zu verzichten. Da will ihr Leon helfen!

Der Mauerwerk-Chef will die runde Nicole mit Sport ablenken. An sich eine gute Idee, doch Nicole hasst Sport...

Nicole: Trauriger Rückfall

Trotzdem zieht Nicole den Plan von Leon durch. Sie macht Diät und geht sogar zum Sport. Doch nach einer Woche hat sie noch kein Gramm verloren. Voller Frust schnappt sie sich sofort einen Muffin. Kommt sie am Ende doch noch zur Vernunft?