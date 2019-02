GZSZ: Schock! Dieses Urgestein steigt aus!

Reddit this

Jetzt heißt es Abschied nehmen! Ausgerechnet Leon Moreno (Daniel Fehlow) verlässt Berlin. Etwa für immer?

Daniel Fehlow verlässt GZSZ

GZSZ ohne Daniel Fehlow? Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Obwohl er schon mal aus der Serie ausgestiegen ist, ist er ein echtes Urgestein, das gar nicht mehr wegzudenken ist. Doch jetzt verlässt er völlig überstürzt die Serie.

In der Serie hat sein Sohn Vince, der in Los Angeles lebt, einen schweren Motorradunfall. Leon eilt sofort zum Flughafen und fliegt mit Sohn Oskar in die Staaten.

Daniel Fehlow nimmt sich eine Auszeit

Doch die Fans müssen sich keine Sorgen machen. Daniel Fehlow verlässt die Serie nicht für immer. Er gönnt sich lediglich eine kleine Auszeit. Erst im März wurde er zum zweiten Mal Papa. Nun genießt er seine freien Tage mit Freundin Jessica Ginkel und den beiden Kids. Und bald steht er wie gewohnt vor der GZSZ-Kamera...