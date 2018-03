GZSZ-Schock: Es ist offiziell! Eric Stehfest steigt aus

Alle GZSZ-Fans müssen jetzt ganz stark sein! Eric Stehfest (28) verlässt die Serie. Er macht eine Pause.

Das bestätigte RTL jetzt selbst auf dem Instagram-Profil der Soap. In einer Video-Botschaft erklärt der Schauspieler, der die Rolle des Chris Lehman gespielt hat, warum er sich vorerst aus der Serie zurückzieht.

Eric Stehfest: "Aber ihr müsst keine Angst haben. Ich komme definitiv wieder zurück"

GZSZ-Star Eric Stehfest: Haare ab!

"Ich melde mich bei euch, weil ich jetzt in eine Pause gehe. Ich glaube das ist ganz wichtig. Zum einen, um selber mal zur Ruhe zu kommen, mich meiner Familie zu widmen, mich zu ordnen. Aber ihr müsst keine Angst haben. Ich komme definitiv wieder zurück", so Stehfest in dem Video-Statement an seine Fans.

Er wird noch bis zum 7. Juni 2018 in seiner Rolle zu sehen sein. Auch, wenn er dann noch nicht gleich wieder im TV ausgestrahlt wird, steht Eric Stehfest ab dem 1. Juli auch schon wieder vor der Kamera. Zu lange müssen seine Fans also nicht auf ihn verzichten.