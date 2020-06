GZSZ-Schock: So will Wolfgang Bahro aka Jo Gerner aussteigen!

Nun plaudert Wolfgang Bahro über seinen Serientod, falls er irgendwann mal bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ aussteigen sollte. Der Soap-Star hat bereits konkrete Vorstellungen, wie das aussehen könnte. "Gerner ist auf einer Jacht und fährt in die untergehende Sonne und plötzlich explodiert dieses Boot, weil ein Schurke gesagt hat: 'Ich bringe jetzt Gerner um.' Und jeder denkt, das war es jetzt mit Jo Gerner“, erzählt die GZSZ-Legende in einem Interview mit „Promiflash“. "Und dann taucht plötzlich ein Periskop auf, und jeder weiß, da ist ein U-Boot und Gerner hat es doch noch geschafft“, so der Jo Gerner-Darsteller.

Wenn irgendwann mal der Tag X kommen sollte, wünscht sich Wolfgang Bahro also einen dramatischen Abgang. Doch bis es wirklich soweit ist, wird es noch einige Jahre dauern. Und bis dahin wird es noch viele spannende Geschichten mit Wolfgang Bahro bei GZSZ geben.