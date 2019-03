GZSZ: Schock! Stirbt Chris den Serientod?

Reddit this

Die Situation um Chris spitzt sich zu! Muss er am Ende seinen Einsatz für Gerechtigkeit mir dem Leben bezahlen?

Chris ist nicht aufzuhalten! Er will gegen Helplet kämpfen - um jeden Preis! Doch das endet nun im Drama!

GZSZ: Eric Stehfest steigt aus!

Muss Chris sterben?

Lilly und Chris fahren in die Helpelt-Zentrale um ihren Plan durchzuziehen. Anfangs scheint noch alles gut zu gehen. Doch dann der Schock! Die Acetylen-Flaschen fangen an zu brennen!

Lilly schafft es sich zu retten! Doch als die Polizei und die Feuerwehr auftaucht, ist Chris noch immer in dem Gebäude. Und keiner darf das brennende Haus betreten! Muss Chris also wirklich in den Flammen sterben?

Eric Stehfest steigt aus

Schon vor einigen Wochen wurde bekannt, dass Eric Stehfest, der den Chris spielt, die Serie verlässt. "Ich bin ein Reisender – meine Reise geht jetzt weiter. Ich werde aber niemals vergessen, wo ich herkomme", so der Schauspieler gegenüber .

Wie sein Ausstieg aussehen soll, ist ein Geheimnis. Doch sollte er wirklich bei dem Feuer sterben, ist ein Comeback für immer ausgeschlossen....