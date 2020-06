GZSZ-Schock: Wie soll Jasmin den Tod von Frederic verkraften?

Jasmin sitzt nun mit gebrochenem Herzen in Berlin, findet kein Antworten auf ihre Fragen und ist kaum noch in der Lage, ihren Alltag zu meistern. Was sie nicht weiß: Frederic ist nie nach Australien geflogen. Maren (Eva Mona Rodekirchen) hat ihn im Affekt erschlagen und ihn dann gemeinsam mit Anni (Linda Marlen Runge) und Katrin (Ulrike Frank) weggeschafft. Das mörderische Trio hat es arrangiert, dass Frederic offiziell in Australien verunglückt ist.