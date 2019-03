Juhuuu! Am 30. April wird es eine extra lange Folge von "GZSZ" geben. Doch damit nicht genug. Direkt im Anschluss zeigt eine spannende Doku über den Gerner-Clan.

Achtung Spoiler!

Und das passiert in der XXL-Episode: Katrin ( ) ist kurz davor, sich endlich an Laura (Chryssanthi Kavazi) zu rächen. Laura versucht derzeit ihre Mutter Yvonne (Gisa Zach) zu erreichen. Doch die befindet sich gerade im Liebesurlaub mit Jo Gerner (Wolfgang Bahro). Was sie zu dem Zeitpunkt jedoch noch ahnt: Gerner ist auch an dem Rachefeldzug gegen ihre Tochter beteiligt.

Währenddessen zweifelt Sunny ( ) immer mehr an den ehrlichen Absichten von Karla (Janina Kranz). Sie versucht alles, um Emily ( ) davon zu überzeugen, dass ihre Praktikantin ein falsches Spiel spielt. Doch auch Karla hat es auf Sunny abgesehen...

Darum geht's in der GZSZ-Doku

Um 22:20 Uhr geht es dann direkt mit der Doku weiter. Im Mittelpunkt steht der wohl berüchtigtste -Clan: Jo Gerner und Katrin Flemming. Zum ersten Mal wird sich auch ihre Filmtochter Charlott Reschke zu Wort melden. U.a. erzählt sie über lustige Pannen am Set und, warum sie sich vor laufender Kamera ihre Haare abgeschnitten hat.