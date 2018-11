GZSZ: Sensations-Comeback!

Reddit this

In der Serie sorgen aktuell vor allem Chris und Felix für großes Drama. Die beiden Brüder verstehen sich immer noch so gar nicht gut. Im Gegenteil! Zwischen den beiden herrscht Krieg. Mal abgesehen von der heftigen Auseinandersetzung zwischen Felix und Gerner! Kein Wunder, dass plötzlich ihre Mutter wieder in Berlin auftaucht....

GZSZ: Messer-Angriff! Wird Felix ermordet?

GZSZ: Rosa kommt zurück

Rosa ist geschockt, dass Felix seinen privaten Rachefeldzug so an die Spitze treibt. Doch kann sie ihren Sohn zur Vernunft bringen?

Felix ist aber auch nicht das einzige Sorgenkind der Blondine. Chris ist schwer krank. Er hat das Amazonas-Fieber und schwebt in Lebensgefahr.

Joana Schümer ist schon mehrfach ausgestiegen

Die Rosa-Darstellerin Joana Schümer feiert nicht zum ersten Mal ihr Comeback. Die Schauspielerin ist seit 2016 in der Serie dabei - doch sie verlässt immer wieder Berlin. Jetzt kommt sie wieder zurück. Wie lange sie diesmal bleibt, ist noch nicht bekannt....