GZSZ: Sex-Hammer! Ausgerechnet die beiden tun es

Reddit this

Mit dieser Konstellation hat wohl so gar kein GZSZ-Fan gerechnet! Während viele Zuschauer noch auf ein Happy End zwischen Sophie und Leon hoffen, vergnügt sie sich mit einem anderen. Sophie hat nämlich Sex mit Jonas!

GZSZ: Ausstieg nach sieben Jahren!

Sophie und Jonas landen in der Kiste

Nach einer sehr langen Partynacht und viel Alkohol, entdeckt Leon Sophie sturzbetrunken auf der Straße. Er will ihr helfen, doch die will nichts mit ihm zu tun haben. Auch Jonas bekomt diese Szene mit und schlägt der Blondine vor, sie nach Hause zu bringen.

Schließlich landen sie bei Jonas - und da geht es plötzlich heiß her. Beide fangen an sich zu küssen, Sophie reißt dem DJ das Hemd auf. Werden sie wirklich Sex haben oder ist das alles nur ein Traum?

GZSZ-Fans sind geschockt

Die Fans der Serie sind jedenfalls total schockiert. "Oh nee, was soll das denn" oder "Das passt doch nicht", schreiben sie bei . Was es mit der Szene wirklich auf sich hat? Man darf gespannt sein...

GZSZ, Mo - Fr, 19.40 Uhr,