GZSZ: So feiern die Stars Weihnachten

Doch wie verbringen die „GZSZ“-Stars eigentlich das Fest der Liebe?

Schauspielerin Valentina Pahde ist ein riesiger Weihnachts-Fan. „Ich freue mich auf Weihnachten. Ich liebe alle Festlichkeiten und Feiertage, die man mit der Familie verbringt“, erzählt sie im Interview mit RTL. Doch die Vorweihnachtszeit kann schon mal stressig bei ihr werden: „Einen Tag vor Weihnachten besorge ich alle Geschenke, wenn es am vollsten ist und eigentlich am teuersten.“

Auch Ulrike Frank macht sich Gedanken über Geschenke für ihre Lieben. „Wie viele Menschen nehme ich mir jedes Jahr vor mich rechtzeitig darum zu kümmern. Und eigentlich haut es nie hin“, verrät sie. Deshalb hat sie sich entschlossen dieses Jahr weniger zu verschenken.

Bei Dieter Bach soll die Vorweihnachtszeit ganz entspannt werden. Er will seine Tante in Köln besuchen und nach Amsterdam reisen. Außerdem plant er sich einen Weihnachtsbaum mit allem Drum und Dran zuzulegen. Geschenke gibt’s natürlich auch. Allerdings darf nichts davon mehr als 15 Euro kosten. „Wer mehr springen lassen will, spendet für irgendeine gute Sache“, erzählt er.

„GZSZ“-Star Felix van Deventer schießt beim Gedanken an Weihnachten sofort das leckere Essen in den Kopf: „Wir essen Weihnachten immer Raclette. Da habe ich richtig Bock drauf.“ Doch am meisten freut er sich in dieser Zeit auf seine Familie. „Was mir sehr wichtig ist, dass wir schöne gemeinsame Tage verbringen“, sagt er.

Kollegin Elena Garcia Gerlach kann sich der Euphorie anschließen: „Ich liebe Weihnachtsmärkte, ich liebe Lichter, diese Vorfreude auf Urlaub, auf die Familie, auf Weihnachten zelebrieren.“ Sie wird dieses Jahr in Spanien mit ihrer Familie feiern.