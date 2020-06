GZSZ: Was wurde aus Raphael Schneider alias Andy Lehmann?

Nachdem Raphael Schneider (45) im Jahr 2000 den Serientod starb (er wurde vergiftet), wurde es stiller um den Schauspieler. Seinem Beruf ist er dennoch treu geblieben. Bis heute steht er regelmäßig vor der Kamera. Der gebürtige Dortmunder spielte unter anderem in diversen TV-Filmen und Serien wie "Marienhof" oder "Unser Charly" mit. In den letzten Jahren war er auch vermehrt in diversen Musical-Produktionen zu sehen.

Fest steht: Nicht nur beruflich hat sich für Raphael Schneider einiges geändert. Auch optisch hat sich GZSZ-Andy weiterentwickelt. Die einst blonden Haare sind jetzt grau meliert, und statt glattrasiert trägt er jetzt Vollbart. Aus dem Soap-Bubi ist ein richtig attraktiver Mann geworden!

Ob ein Soap-Comeback nach 15 Jahren denkbar wäre? Eher unwahrscheinlich. Von seinen damaligen Serien-Freunden und -Verwandten ist niemand mehr dabei. Auch seine GZSZ-Ehefrau Flo (Rhea Harder) hat die Serie längst verlassen.