GZSZ: So will sich Lilly verändern

Eine Schwangerschaft ist kein Kinderspiel. Das spürt Emily in letzter Zeit immer und immer wieder. Sie muss sich jemanden anvertrauen und für sie ist Tayfun der einzige, der jetzt noch für sie da ist. Und Tayfun gibt ihr das was sie jetzt braucht: Aufmerksamkeit. Doch Emily deutet diese ganz anders als sie gemeint war. Sie vermutet, dass Tayfun sie anmachen will und flüchtet...

John genießt sein Single-Leben in vollen Zügen. Vor Pias Augen baggert er an zwei Mädels herum und zischt dann mit diesen auch noch ab. Pia ist richtig enttäuscht von ihrem Ex und auch ihr Freund Leon kann sie nicht aufheitern. Wieso tut John so etwas?

Lilly will dieses Jahr alles besser machen. Sie will Vince vergessen und zusammen mit Bommel zu den Coolen gehören. Doch gelingt ihr das? Vor Bommel und seinen Freunden stapelt sie hoch, behauptet die Betreiber eines coolen Techno-Clubs zu kennen und dann kommt es wie es kommen muss. Die Clique will rein in den Club und vertraut voll auf Lilly. Wird sie die Freunde irgendwie in die Disco bekommen?

Katrin versteht Jasmin nicht. Denn diese ist immer noch sauer, dass ihre Mutter ihr den Weg in die Schauspielerei verbaut hat. Daher bietet Katrin ihr auch ein gemeinsames Interview für eine Zeitung an. Doch kann das die Wogen glätten?

