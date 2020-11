GZSZ-Star Anna Juliana Jaenner: Strafanzeige! Kommt sie jetzt ins Gefängnis?

Anzeige gegen Anna Juliana Jaenner

"Ich bin gerade in Salzburg bei meiner Mutter, um sie in der Corona-Zeit zu unterstützen. Vor zwei Wochen war ich am Nachmittag einkaufen, bin danach mit meinem Hund Geri auf einem kaum genutzten und ausgeschilderten Spazierweg für Fußgänger und Radfahrer Gassi gegangen", erklärt die Schauspielerin. "Dabei hatte ich Geri nicht an der Leine, es sind nur 150 Meter bis zu meiner Haustür. Autos haben Fahrverbot. Dann standen auf einmal zwei Männer vom Ordnungsamt vor mir. Die waren recht rabiat, meinten, dass es gefährlich sei, wenn der Hund nicht angeleint ist und fragten, ob es sich um einen Listenhund handelt."

Bei Geri handelt es sich zwar um einen kleinen Mischlingshund, doch die Männer nahmen Anna Julianas Daten dennoch auf. Mittlerweile hat sie eine Strafanzeige bekommen. Sie muss entweder 100 Euro Strafe zahlen oder für 20 Stunden ins Gefängnis gehen. "100 Euro! Das finde ich generell eine Frechheit und vor allem für die aktuelle Zeit im Corona-Lockdown, wo man nicht viel verdient, recht viel Geld", feuert die 32-Jährige. Sie verrät: "Ich überlege, ob ich tatsächlich ins Gefängnis gehe. Ich habe jetzt zwei Wochen, um mich zu entscheiden. Mal schauen, ob ich Geri mit in den Knast nehmen darf."

