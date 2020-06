GZSZ-Star Anne Menden droht mit Glatze!

Allerdings erntet sie nicht von allen Seiten Applaus. Die GZSZ-Beauty muss einiges an Kritik für ihren neuen Style einstecken, deswegen hat sie nun eine eher radikale Lösung gefunden.

In einem Video wendet sie sich an die „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“-Fans und macht einen Vorschlag: „Wenn es euch nicht gefallen sollte, dann schreibt es in die Kommentare. Wenn es euch gefallen sollte, schreibt es auch in die Kommentare. Und wenn es den meisten Leuten nicht gefällt, dann lasse ich mir eine Glatze machen.“ Da kann man der hübschen Schauspielerin nur wünschen, dass sie nicht tatsächlich bald oben ohne dasteht…