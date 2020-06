GZSZ-Star Anne Menden hat jetzt graue Haare!

Gesagt, getan: Die Schauspielerin lässt die Profi-Friseure am GZSZ-Set ran. Wie Anne Menden auf die Idee gekommen ist sich die Spitzen grau färben zu lassen? „Ich habe ein Foto gesehen und habe jetzt wochenlang in der Chefabteilung rumgenervt und jetzt darf ich es machen“, erzählt sie im Interview mit RTL. „Ich habe jetzt tatsächlich eine neue Haarfarbe. Den Unterschied kann man nicht so stark erkennen, wie wir uns das am Anfang erhofft haben. Es ist schwierig, die Haare grau zu kriegen“, kommentiert die GZSZ-Beauty das Resultat. „Es hat jetzt fast vier Stunden gedauert. Deshalb haben wir irgendwann aufgehört, aber ich bin auf jeden Fall bis jetzt sehr happy“, fügt sie hinzu.