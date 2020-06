GZSZ-Star Chryssanthi Kavazi: Schwangerschafts-Beichte

Tatsächlich glaubten vor einiger Zeit nämlich einige Leute, dass der Soap-Star bereits ein Kind von Freund Tom Beck erwarten würde. "Ich hatte mal ein Wasserfalloberteil in schwarz an und hatte damit Fotos gemacht auf dem roten Teppich. Und dieser Wasserfallkragen ist über meinen Bauch gegangen und jeder hat gedacht, ich wäre schwanger", so Kavazi im Interview.